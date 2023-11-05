مع تصعيد إسرائيل غاراتها.. مستشفيات غزة تواجه وضعًا كارثيًا

"القصف الأكثر كثافة خلال 17 يومًا".. فيديو يُظهر الوضع المزري داخل مستشفى في غزة

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- تحاول الطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان شمالي غزة تقديم الرعاية لأكثر من 60 طفلا مصابًا، بينهم 13 يخضعون للتنفس الصناعي، رغم نقص الإمدادات الطبية وبعد توقف المولد الرئيسي في المستشفى عن العمل بسبب نقص الوقود، بحسب ما قاله طبيب أطفال في المستشفى لشبكة CNN السبت.

وقال طبيب الأطفال في المركز الطبي حسام أبو صفية، إن معظم الأطفال الذين حضروا إلى قسم الطوارئ، السبت، كانت حالتهم "حرجة للغاية".

وقال في رسالة لـCNN، إن المولد الرئيسي للمستشفى توقف عن العمل الجمعة، ويعتمد المستشفى على مولد كهربائي صغير يُستخدم "فقط لوحدات العناية المركزة".

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، السبت، من "كارثة داخل مستشفيات غزة"، مضيفة أن الجرحى "يلفظون أنفاسهم الأخيرة"، بسبب نقص الإمكانيات الطبية والوقود.