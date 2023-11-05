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(CNN) -- أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه سيسمح لسكان غزة بالتحرك جنوبا في شوارع محددة، الأحد، على الرغم من تعرض قواته لإطلاق نار "أثناء محاولتها تأمين ممر آمن للمدنيين".

وبحسب ما نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس": "سيكون الطريق الرئيسي هو شارع صلاح الدين، بين الساعة 10 صباحا و2 ظهرا بالتوقيت المحلي".

ولم يكن من الواضح مدى انتشار تلك الرسالة في غزة بالنظر إلى انقطاع الكهرباء والإنترنت على نطاق واسع.

وأضاف أدرعي: "إذا كنت تهتم بنفسك وبأحبائك، اتجه جنوبا وفقا لتعليماتنا، وكن مطمئنا إلى أن قادة حماس يهتمون بالفعل بحماية أنفسهم".

وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أطلقت "حماس"، السبت، قذائف هاون وقذائف مضادة للدبابات باتجاه القوات الإسرائيلية "التي كانت حريصة على فتح الطريق من شمال قطاع غزة إلى جنوبه".

وأضاف أن "أعضاء حماس نفذوا ذلك لأنهم أرادوا الاحتفاظ بدروع بشرية لأنفسهم ولقادتهم"، وتابع: "من أجل سلامتك، استغل الفرصة القادمة للتحرك جنوبًا إلى ما بعد وادي غزة".

وكان الجيش الإسرائيلي دعا المدنيين في غزة إلى التحرك جنوب وادي غزة حيث كثف هجومه الجوي والبري على مدينة غزة وشمال القطاع، بما في ذلك الغارات على المناطق المكتظة بالسكان والبنية التحتية المدنية التي قال إن "حماس" تستخدمها.