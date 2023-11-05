للمرة الثانية.. إسرائيل تستخدم نظام "Arrow" الدفاعي لاعتراض صاروخ من غزة

(CNN) -- أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه استخدم نظام الدفاع الجوي "Arrow" للمرة الثانية منذ بدء الحرب في غزة لاعتراض صاروخ أطلق من القطاع.

وتم تصميم هذا النظام الدفاعي لاعتراض الصواريخ عالية الارتفاع وبعيدة المدى، ولا يتم استخدامه عادة لاعتراض الصواريخ المطلقة من غزة.

وأعلنت إسرائيل، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنها استخدمت النظام لاعتراض صاروخ أرض-أرض تم إطلاقه من منطقة البحر الأحمر، وهو إطلاق أعلن الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن مسؤوليتهم عنه.

ويشير استخدام نظام "أرو" الدفاعي إلى أن الحوثيين استخدموا صاروخا طويل المدى أكثر تقدما.

وفي بيان بثته قناة "المسيرة" المملوكة للحوثيين، أعلن المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على أهداف في إسرائيل.

وقال سريع إن هذه "هي العملية الثالثة لدعم الشعب الفلسطيني مع التخطيط لمزيد من الضربات حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي".

وأثار وجود الجماعات المدعومة من إيران والمعارضة لإسرائيل، مثل الحوثيين و"حزب الله"، مخاوف من أن يتسع الصراع الحالي إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط.