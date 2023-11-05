شاهد إبراهيم دهمان صحفي CNN يعبر مع عائلته معبر رفح إلى مصر بعد شهر من الحصار في غزة

(CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، الأحد، ردًا على أسئلة شبكة CNN، إن قطر "تأمل" في أن يتم فتح معبر رفح مرة أخرى للسماح للناس بمغادرة غزة إلى مصر، لكن قطر لا تستطيع تحديد موعد حدوث ذلك.

وأضاف الدكتور ماجد الأنصاري، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية لمراسلة CNN بيكي أندرسون، إن فتح المعبر هذا الأسبوع للسماح للمئات من حاملي جوازات السفر الأجنبية وعشرات الجرحى الفلسطينيين بالخروج من القطاع المحاصر الذي تديره حماس، كان "لحظة شديدة التفاؤل في شهر كئيب للغاية".

وقال: "نحن نتفهم أن هناك الكثير من الصعوبات على الأرض هنا، والتي لا تسمح باستمرار هذه النقطة الإيجابية، لكننا نأمل أن نشهد المزيد من فتح هذا المعبر وسنرى المزيد من الناس يخرجون في أقرب وقت"، موضحًا أنه لا يستطيع تحديد جدول زمني معين لفتح المعبر.

وأُغلق المعبر إلى مصر، السبت، وهو الممر الوحيد للخروج من غزة، منذ أن أغلقت إسرائيل معبريها مع القطاع، ولم يُفتح، الأحد.

وقال مسؤول أمريكي مطلع على الوضع لـCNN، السبت، إن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، تمنع الرعايا الأجانب من المغادرة، حتى تضمن إسرائيل وصول سيارات الإسعاف من غزة إلى معبر رفح.

واعترف الأنصاري بوجود خلاف حول سيارات الإسعاف.

وقال إن "استهداف سيارات الإسعاف التي تشكل جزءً من هذه الاتفاقية، حيث تقوم قوافل الإسعاف بنقل المرضى بعيدا عن الأذى، لا يساعد بالتأكيد على نجاح هذه الاتفاقية. نحث جميع الأطراف، خاصة الجيش الإسرائيلي، على التأكد من وجود طريق آمن واحترام الاتفاقية، كما تم التوصل إليها".

وقال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إنه استهدف سيارة إسعاف لأنها كانت تُستخدم من قبل حماس.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان، أن "طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت سيارة إسعاف حددتها القوات على أنها تُستخدم من قبل خلية إرهابية تابعة لحماس قرب موقعها في ساحة القتال".

ولعبت قطر دورًا حيويًا في التفاوض على إجلاء الرعايا الأجانب والمدنيين المصابين. كما تقود الوساطة في التفاوض من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

وردًا على سؤال CNN حول تطورات تلك المفاوضات، قال الأنصاري إنها لا تزال جارية، وأن قطر لا تزال ملتزمة بدورها كوسيط.

وأضاف: "بينما قلنا باستمرار إن التصعيد على الأرض يزيد من صعوبة نجاح هذه الوساطات...لكنها لا تزال مستمرة، ونحن لا زلنا ملتزمين بالتعامل مع هذه الوساطة بأفضل طريقة ممكنة".