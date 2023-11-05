دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الإعلامي بقناة الجزيرة القطرية، وائل الدحدوح، صورة لنجله، محمود، الذي قتل في غارة إسرائيلية بقطاع غزة وذلك بذكرى ميلاده، السبت.

الصور نشرها الدحدوح على صفحته بمنصة فيسبوك: "كان محمود يحب الحياة.. وكان دائما مفعم بالحيوية والحياة.. في كل مناسباتنا كان محمود هو المناسبة ذاتها.. وكان ينتظر ايام ميلاد والده ووالدته اخوته واخواته ليصنع ويوزع الفرح في البيت… يصادف اليوم يوم ميلاد محمود… رحمك الله يا روح الروح وكل عام وانت بخير…"

وكان الجيش الإسرائيلي قد صرّح لشبكة CNN أنه نفذ غارة جوية في منطقة بغزة حيث قُتل أقارب صحفي الجزيرة وائل الدحدوح، وقال إنه استهدف "البنية التحتية الإرهابية لحماس" في المنطقة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "تخضع الضربات على الأهداف العسكرية لأحكام القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك اتخاذ الاحتياطات الممكنة للتخفيف من الخسائر في صفوف المدنيين. وفيما يتعلق بهذه الحالة تحديدا، استهدف الجيش الإسرائيلي البنية التحتية الإرهابية لحماس في المنطقة".

وورد في بيان للعائلة أن 12 فرداً من عائلة الدحدوح قتلوا، الأربعاء، بينهم 9 أطفال، في حين ذكر بيان لمكتب قناة الجزيرة: "نزحت عائلة وائل الدحدوح من تل الهوى (شمال غزة) إلى مخيم النصيرات للاجئين حيث اعتقدوا أنه مكان آمن لهم للإقامة فيه".