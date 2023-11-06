(CNN)-- يسافر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA"، ويليام بيرنز إلى عدة دول في الشرق الأوسط للقاء "العديد من نظرائه في أجهزة الاستخبارات وزعماء الدول"، حسبما أعلن مسؤول أمريكي.

وتأتي الزيارة في خضم الصراع في غزة بين إسرائيل وحماس، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى منع نشوب صراع أوسع نطاقا، وتتواصل المفاوضات بشأن الرهائن المحتجزين من إسرائيل في غزة.

وقال المسؤول الأمريكي في بيان إن بيرنز سيناقش "القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع في غزة، ودعم مفاوضات الرهائن، والتزام الولايات المتحدة بمواصلة ردع الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية لعدم توسيع الصراع في غزة بين إسرائيل وحماس".

وأضاف المسؤول في بيانه: "وسيعزز مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية التزامنا بالتعاون الاستخباراتي، خاصة في مجالات مثل مكافحة الإرهاب والأمن".