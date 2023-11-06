(CNN)-- في إعلان نادر، قال الجيش الأمريكي إن غواصة صاروخية موجهة وصلت إلى الشرق الأوسط، في رسالة ردع موجهة بوضوح إلى الخصوم الإقليميين بينما تحاول إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن تجنب صراع إقليمي أوسع وسط الصراع في غزة بين إسرائيل وحماس.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية على وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد، أن غواصة من طراز "أوهايو" دخلت منطقة مسؤوليتها. وتظهر الصورة المنشورة مع الإعلان الغواصة في قناة السويس.

ونادرا ما يعلن الجيش عن تحركات أو عمليات أسطوله من الغواصات الباليستية والصواريخ الموجهة. وبدلا من ذلك، تتحرك السفن التي تعمل بالطاقة النووية في سرية شبه كاملة كجزء من الثالوث النووي الأمريكي، جنبا إلى جنب مع منصات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والقاذفات الاستراتيجية.

ويشكل هذا الإعلان رسالة ردع واضحة موجهة إلى إيران ووكلائها في المنطقة. وتنضم الغواصة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، إلى عدد من الأصول البحرية الأمريكية الأخرى الموجودة بالفعل في المنطقة، بما في ذلك مجموعتين هجوميتين من حاملات الطائرات، ومجموعة برمائية جاهزة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول عام 2022، أعلنت الولايات المتحدة عن وجود غواصة صاروخية باليستية في الشرق الأوسط، عندما صعد قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل "إريك" كوريلا، على متن السفينة "يو. إس. إس. وست فرجينيا". وقالت القيادة المركزية في ذلك الوقت، إن زيارة كوريلا جرت في "مكان غير معلوم في المياه الدولية".

ويأتي الإعلان عن تواجد غواصة صاروخية موجهة في المنطقة، في الوقت الذي عقد فيه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن سلسلة من الاجتماعات مع شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وفي رحلة سريعة، زار بلينكن كلا من إسرائيل والأردن والضفة الغربية والعراق وتركيا وقبرص.

ولم يذكر منشور القيادة المركزية الأمريكية على وسائل التواصل الاجتماعي اسم الغواصة، لكن البحرية الأمريكية لديها أربع غواصات صاروخية موجهة من طراز أوهايو المعروفة باسم SSGNs، وهي غواصات صواريخ باليستية سابقة تم تحويلها لإطلاق صواريخ كروز توماهوك، بدلا من الصواريخ الباليستية ذات الرؤوس النووية.

ويمكن لكل غواصة من طراز SSGN أن تحمل 154 صاروخ توماهوك كروز، أي أكثر بنسبة 50% من مجموعة مدمرات الصواريخ الموجهة الأمريكية، وما يقرب من أربعة أضعاف ما تتسلح به أحدث الغواصات الهجومية التابعة للبحرية الأمريكية.

كما يمكن لكل صاروخ توماهوك أن يحمل رأسا حربيا شديد الانفجار، يصل وزنه إلى 1000 رطل.

وقال كارل شوستر، مدير العمليات السابق في مركز الاستخبارات المشتركة التابع للقيادة الأمريكية في المحيط الهادئ، لشبكة CNN في عام 2021: "يمكن لغواصة SSGN توفير الكثير من القوة النارية بسرعة كبيرة".