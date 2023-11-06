متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: عزلنا شمال وجنوب غزة عن بعضهما

فيديو لحماس يُظهر طائرة بدون طيار تُسقط عبوة متفجرة على جنود الجيش الإسرائيلي في غزة

مذيعة CNN تسأل متحدثًا باسم الجيش الإسرائيلي أين كان يفترض أن يذهب الفلسطينيون بعد الغارة؟.. شاهد رده

شاهد مذيع CNN يضغط على المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الذي اعترف بقصف مخيم جباليا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN إن قواته تتقدم نحو مدينة غزة، التي يقول إن الجيش الإسرائيلي يطوقها منذ وصوله إلى ساحل غزة، الأحد.

وقال اللفتانت كولونيل، بيتر ليرنر لمذيعة CNN روزماري تشارش: "لقد تم عزل شمال وجنوب (غزة) عن بعضهما ويخضعان لسيطرة الجيش الإسرائيلي".

وأردف ليرنر قائلا إن هذا "يعني حقا أننا نتقدم نحو مدينة غزة، فقد حاصرنا المدينة قبل يومين ونتقدم باتجاهها".

ووصف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مدينة غزة بأنها "قلعة أنشطة حماس الإرهابية"، حسب قوله، وقال إن الجيش الإسرائيلي مصمم ويريد تدمير الجماعة المسلحة.

وجاءت تعليقات ليرنر بعدما قاله زميله، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانييل هاغاري، إن القوات الإسرائيلية قسمت غزة إلى منطقتين.

وقال هاغاري، الأحد: "في الأساس اليوم هناك شمال غزة وجنوب غزة. لقد وصلنا إلى الشاطئ وهم (قوات الجيش الإسرائيلي) تعزز هذا الخط".

وادعى المتحدث أن الجيش الإسرائيلي "سيسمح بممر لسكان شمال غزة ومدينة غزة للتحرك جنوبا".

وأضاف هاغاري: "هذا ممر في اتجاه واحد إلى الجنوب نحن نواصل الهجوم بقوة ونواصل تنفيذ عملياتنا البرية في شمال غزة ومدينة غزة الكبرى".

ووثقت CNN في السابق، مقتل مدنيين فلسطينيين في غارات إسرائيلية حول مناطق الإخلاء، مما يؤكد حقيقة أن مناطق الإخلاء والتنبيهات التحذيرية الصادرة عن الجيش الإسرائيلي لم تضمن سلامة المدنيين في قطاع غزة المكتظ بالسكان.

وفي الوقت نفسه، قال مسؤولو حقوق الإنسان إن أمر الإخلاء الذي أصدرته إسرائيل للمدنيين قد ينتهك القانون الدولي.