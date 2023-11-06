لبنان: نعمل مع حزب الله لمنع الحرب.. وعلى أمريكا الضغط على إسرائيل

(CNN)-- صرح وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب لشبكة CNN، الأحد، أن الحكومة تعمل مع حزب الله والجماعات الفلسطينية في لبنان من أجل منع الحرب.

وقال بوحبيب، في مقابلة مع بيكي أندرسون على شبكة CNN: "نحن نعمل مع حزب الله والمنظمات الفلسطينية الأخرى هنا لمنع الحرب، ونود أن تضغط الولايات المتحدة أيضًا على إسرائيل حتى لا تبدأ حربًا".

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الجمعة، إن "كل السيناريوهات" ممكنة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، محذرًا إسرائيل من مزيد من التصعيد لعملياتها على الحدود اللبنانية، وكرر دعواته لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال بوحبيب إن إسرائيل تستفز لبنان "كل يوم"، وقال إنه يعتقد أن حزب الله لا يريد الحرب.

وقال لشبكة CNN: "لدينا انطباع، لم يخبرونا بذلك، ولكن لدينا انطباع بأنه لن تكون هناك أي حرب كبيرة قادمة ما لم تهاجم إسرائيل لبنان أو يصبح الوضع سيئاً للغاية في غزة".

وأشار إلى أنه يصدق حزب الله عندما يقول إنه لم يكن لديه علم مسبق بهجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الذي نفذته حماس، لكنه أقر بأن هذا لا يعني أن المجموعتين ليس لديهما علاقات مع بعضهما البعض.

وأضاف أنه بسبب "حادثة واحدة صغيرة يمكن أن تبدأ الحرب. آمل ألا يكون الأمر كذلك، اللبنانيون لا يريدون الحرب، ولا أعتقد أن حزب الله يريد الحرب…آمل ألا يبدأ الإسرائيليون حربًا معنا".