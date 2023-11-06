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نشر الأحد ، 05 نوفمبر / تشرين الثاني 2023

توترات على طول حدود إسرائيل مع لبنان.. ومراسل CNN يشرح آخر التطورات

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- تواصلت التوترات في التصاعد على الحدود الشمالية لإسرائيل، وأعلن لبنان وإسرائيل سقوط ضحايا من المدنيين نتيجة الغارات على طول الحدود، الأحد.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية التي تديرها الدولة، أن غارة إسرائيلية أصابت سيارة مدنية في جنوب لبنان وقتلت أربعة من أقاربها، بينهم ثلاثة أطفال.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن خمسة أقارب كانوا داخل السيارة على الطريق بين قريتي عيناتا وعيترون بالقرب من الحدود مع إسرائيل عندما تعرضت للقصف.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، قُتلت جدة وأحفادها الثلاثة في الهجوم. كما أصيبت والدة الأطفال وتم نقلها إلى مستشفى قريب.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يبحث في هذه التقارير.

وقال النائب اللبناني عن حزب الله حسن فضل الله لقناة "الميادين" الموالية لحزب الله، الأحد، إن هذا الحادث "تطور خطير".

وقال حزب الله في بيان، إنه قصف كريات شمونة في شمال إسرائيل في الساعة 7:20 من مساء الأحد بالتوقيت المحلي، بعدة صواريخ غراد ردًا على الغارة.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، إن مواطنا إسرائيليا قتل في شمال إسرائيل نتيجة هجوم حزب الله.

وقال أدرعي في منشور على موقع إكس: "اليوم، واصل حزب الله مهاجمة المواقع العسكرية الإسرائيلية والبلدات المدنية دون التمييز بين المدنيين والعسكريين. وأسفرت إحدى الهجمات عن مقتل مواطن إسرائيلي".

واتهم أدرعي حزب الله بزعزعة "الأمن على الحدود الشمالية واستهداف سكان الشمال بشكل عشوائي، مما يهدد استقرار جنوب لبنان".

وشهدت الأسابيع الماضية تبادلا مستمرًا لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلية وحزب الله المدعوم من إيران عبر الحدود، عقب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.