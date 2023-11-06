الملكة رانيا لـCNN: يجب أن تكون هناك دعوة جماعية لوقف إطلاق النار.. ولا شيء سيحمي إسرائيل بقدر السلام

مظاهرات ضخمة في واشنطن تطالب بوقف الحرب في غزة.. ومتظاهرون لـCNN: نادمون على انتخاب بايدن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد أكثر من 30 يوما على اندلاع الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته البرية والقصف الجوي على قطاع غزة، إذ أعلن الأحد وصول قواته إلى ساحل غزة، في حين يواصل مدنيون بالقطاع خسارة أرواحهم في ظل المعارك المستعرة، نستعرض فيما يلي أبرز التطورات التي سيشهدها يوم الاثنين:

في إعلان نادر، قال الجيش الأمريكي إن غواصة صاروخية موجهة وصلت إلى الشرق الأوسط، في رسالة ردع موجهة بوضوح إلى الخصوم الإقليميين بينما تحاول إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن تجنب صراع إقليمي أوسع وسط الصراع في غزة بين إسرائيل وحماس.

وصفت وزارة الخارجية المصرية دعوة وزير إسرائيلي لإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة بـ"الدليل على مدى الانحراف والتطرف" الذي وصل إليه بعض صناع القرار في الحكومة الإسرائيلية.

قال العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، إن القوات الجوية الأردنية أجرت إنزالا جويًا لمساعدات طبية ودوائية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، منتصف ليل الأحد - الاثنين.

قُتل 79 موظفًا في الأمم المتحدة في غزة، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

قُتل خمسة آخرون من موظفي الأمم المتحدة في غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية، بحسب وكالة الأمم المتحدة الرئيسية في القطاع المحاصر.

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، وصول جنوده إلى مواقع على ساحل غزة في إطار توسيع عملياته البرية.