الملك عبدالله: إنزال مساعدات طبية عاجلة جوًا للمستشفى الأردني في غزة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، إن القوات الجوية الأردنية أجرت إنزالا جويًا لمساعدات طبية ودوائية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، منتصف ليل الأحد - الاثنين.

وأورد الحساب الرسمي للملك عبدالله في منصة إكس (تويتر سابقًا)، في وقت مبكر من صباح الاثنين، أنه "بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوًا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة".

وأضاف حساب الملك عبدالله: "هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة. سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين".

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إنه ""بتوجيهات ملكية سامية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي هذا اليوم بإنزال مساعدات طبية عاجلة في ساعات الليل بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزه /76، والذي أوشكت إمداداته على النفاد نظرًا لتأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح"، حسب بيان للجيش الأردني.

وأضاف البيان: "تأتي هذه الخطوة استمرارًا لجهود المملكة الأردنية الهاشمية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة، وتؤكد القوات المسلحة أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من نقص حاد في الإمدادات ويقوم بدوره الإنساني للتخفيف من معاناة الأهل في القطاع".