شركات اتصالات تُعلن عودة الخدمات إلى بعض المناطق في قطاع غزة

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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – عادت خدمات الاتصال بشكل بطيء إلى بعض مناطق قطاع غزة، وفق ما أعلنته شركة الاتصالات الفلسطينية "PalTel"، الاثنين.

وقالت الشركة في بيان: "نود أن نعلن عن العودة التدريجية لخدمات الاتصالات (الثابتة، والجوالة والإنترنت) للعمل في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بعد قطعها من الجانب الإسرائيلي".

ونشرت شركتا الاتصالات "جوّال" و"أوريدو" بيانين مماثلين على صفحتيهما على "فيسبوك".

وأكدت شركة Netblocks، وهي شركة لمراقبة الإنترنت، في منشور على "إكس" (تويتر سابقًا)، الاثنين، أن الوصول إلى الإنترنت قد عاد.

وقالت الشركة: "أظهرت المقاييس أن الاتصال بالإنترنت في طور العودة في قطاع غزة بعد انقطاع الاتصالات الكامل تقريباً، الأحد، وهو ثاني أطول انقطاع منذ بداية النزاع الحالي مع إسرائيل؛ ولا تزال الخدمة الشاملة أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب".

وانقطعت الاتصالات في غزة، الأحد، للمرة الثالثة منذ بدء الصراع، حيث قالت المنظمات الإنسانية إنها لم تتمكن من الوصول إلى موظفيها داخل القطاع.

وعندما طلبت CNN الرد على انقطاع الاتصالات السابق، قال الجيش الإسرائيلي إنه ليس لديه تعليق ليقدمه.