الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

محمد بن زايد وكامالا هاريس يبحثان "تكثيف المساعدات الإغاثية للمدنيين" في غزة

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--  بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد ، خلال اتصال هاتفي تلقاه من كامالا هاريس نائب الرئيس الأمريكي، الاثنين"الجهود المبذولة لتعزيز الاستجابة العاجلة للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وتكثيف المساعدات الإغاثية للمدنيين المتضررين، وذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري الذي يشهده القطاع"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

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وأضافت الوكالة أن الاتصال تطرق إلى"ضرورة الدفع باتجاه مسار واضح لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام الذي يضمن الحفاظ على استقرار المنطقة ويجنبها اتساع دائرة العنف ومزيدا من الأزمات".

وتابعت أن رئيس الإمارات ونائب الرئيس الأمريكي "بحثا أولوية العمل على وقف تدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين في غزة وحماية أرواحهم وفق القانون الإنساني الدولي بجانب إيصال مزيد من المساعدات الإغاثية وتوفير ممرات آمنة لتمكين المنظمات الإنسانية من القيام بدورها في هذا الشأن".

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