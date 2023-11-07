دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية إرشادات سفر موجهة إلى جميع المواطنين الأمريكيين في جميع أنحاء العالم بهدف المساعدة على العثور على المعلومات الأمنية المهمة، واستخدامها لتوخي المزيد من الحذر بسبب التوترات المتزايدة في مواقع مختلفة حول العالم، واحتمال وقوع هجمات إرهابية، ومظاهرات أو أعمال عنف ضد المواطنين والمصالح الأمريكية.

وذكرت الخارجية أن نظرًا للوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به والمتعلق بتبادل الصواريخ والقذائف والمدفعية بين إسرائيل وحزب الله أو الفصائل المسلحة الأخرى، يعد إصدار التحذير العالمي بمثابة رسالة مهمة وسط الاحتجاجات التي اندلعت في جميع أنحاء الشرق الأوسط ردًا على الحرب بين إسرائيل وحماس، حيث استهدف العديد من المتظاهرين المجمعات الدبلوماسية الأمريكية.

وتُحدد إرشادات السفر بأربعة مستويات مبنية على مجموعة متنوعة من مؤشرات المخاطر مثل الصحة والإرهاب والاضطرابات المدنية، وتتراوح مستويات إرشادات السفر من المستوى 1، مما ينصح بممارسة الاحتياطات العادية إلى المستوى 4، مما يعني عدم السفر.

على الصعيد العربي، شملت القائمة العراق وسوريا واليمن والسودان والصومال وليبيا وقطاع غزة التابع للأراضي الفلسطينية ولبنان، حيث تأتي هذه الدول تحت المستوى الأعلى للتحذير بعدم السفر بسبب زيادة احتمالية وجود أخطار تهدد الحياة.

في 13 أكتوبر 2023، سمحت الوزارة بمغادرة أفراد عائلات موظفي الحكومة الأمريكية وبعض الموظفين غير الأساسيين على أساس كل حالة على حدة من سفارة الولايات المتحدة في القدس ومكتب فرع الولايات المتحدة في تل أبيب بسبب الوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به في إسرائيل.

وفقًا للوزارة، تندرج غزة ضمن المستوى 4 غزة لمخاطر تتعلق بالإرهاب والاضطرابات المدنية والصراع المسلح، بينما صنفت إسرائيل والضفة الغربية على المستوى الثالث والذي يحث على إعادة النظر في السفر لأسباب تتعلق بالإرهاب والاضطرابات المدنية.

رفعت الوزارة مستوى إرشادات السفر إلى لبنان إلى المستوى الرابع ليعكس المغادرة المصرح بها لأفراد عائلات موظفي الحكومة الأمريكية وبعض الموظفين غير العاملين في حالات الطوارئ. بينما حدثت الوزارة إرشادات السفر إلى العراق لتعكس المغادرة المطلوبة لموظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين، وتحذيرًا بمخاطر الإرهاب والاختطاف والصراع المسلح والاضطرابات المدنية وقدرة بعثة العراق المحدودة على تقديم الدعم للمواطنين الأمريكيين.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على قائمة الدول العربية المصنفة حسب المستوى تحذيرات السفر الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لرعاياها حول العالم.