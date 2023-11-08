بلينكن يُصعّد تصريحاته بشان رفض وقف إطلاق النار في غزة

بلينكن من عمان: ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – صعّد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، من معارضته لوقف إطلاق النار في غزة، الأربعاء، قائلا إن "أولئك الذين يدعون لوقف إطلاق نار فوري عليهم التزام بمناقشة النتائج غير المقبولة التي يمكن أن يجلبها (وقف إطلاق النار)".

ودعت العديد من الدول العربية إلى وقف إطلاق النار، مما يضع الولايات المتحدة وحلفاءها في مجموعة السبع على خلاف مع شركائهم الإقليميين. في حين تجاوزت تصريحات بلينكن في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزاري لمجموعة السبع في طوكيو تعليقاته السابقة، وذلك بعد أن قال مرارا إن الولايات المتحدة لا تدعم وقفا لإطلاق النار، بحجة أن مثل هذا الوقف غير المحدود للقتال سيسمح لحماس بإعادة تنظيم صفوفها ومهاجمة إسرائيل مرة أخرى، لكنه لم ينتقد صراحة أولئك الذين يدعمون ذلك.

وسلط وزير الخارجية الأمريكي، الضوء، الأربعاء، على احتجاز حماس رهائن قبل شهر من الآن، وأشار إلى أن الحركة تعهدت بتكرار هجمات 7 أكتوبر "مجددا".

وقال بلينكن الأربعاء: "لقد أخبرتنا إسرائيل مرارا وتكرارا أنه لا يمكن العودة إلى 7 أكتوبر، قبل الهجمات الوحشية التي قامت بها حماس - ونحن نتفق تماما مع ذلك".

وأكد بلينكن أنه أطلع نظراءه في مجموعة السبع على رحلته إلى الشرق الأوسط "بالإضافة إلى الانخراط المكثف للرئيس بايدن وفريقنا"، حسب قوله.

وأردف وزير الخارجية الأمريكي قائلا: "لقد اتفقنا جميعا على أن الهدن الإنسانية من شأنها أن تدفع بالأهداف الرئيسية قُدما".