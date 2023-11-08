الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي يعلن ما ناقشه مدير CIA مع رئيس الأركان

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
الجيش الإسرائيلي يعلن ما ناقشه مدير CIA مع رئيس الأركان
صورة أرشيفية لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) ويليام بيرنزCredit: Alex Wong/Getty Images

(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) ويليام بيرنز بحث مع رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي جهود إطلاق سراح الرهائن المحتجزين من قبل حركة "حماس".

قد يهمك أيضاً

بايدن يصرح حول ما طلبه من نتنياهو بشأن القتال في غزة

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، للصحفيين، أن اللقاء بين هاليفي و بيرنز جاء بمناسبة زيارته  إسرائيل في إطار جولته التي تشمل عدة دول في المنطقة.

وأضاف هاغاري أن "لكل رهينة ملف استخباراتي خاص بها، وتم عرض مواد استخباراتية وتخطيط العمليات بالإضافة إلى الجهود الأخرى للمساعدة في إطلاق سراح الرهائن خلال الاجتماع بين بيرنز وهاليفي".

وتابع: "نحن نبذل جهودنا بالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) و الاستخبارات (الموساد)، ونقوم معا بتقييم الوضع كل يوم لمعرفة ما نحتاج إلى تعديله وتغييره والتخطيط له، من أجل إنجاز مهمتنا وهي إعادة  الرهائن إلى منازلهم".

وتواصلت شبكة CNN مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية للتعليق.

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.