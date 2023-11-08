الجيش الإسرائيلي يعلن ما ناقشه مدير CIA مع رئيس الأركان

(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) ويليام بيرنز بحث مع رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي جهود إطلاق سراح الرهائن المحتجزين من قبل حركة "حماس".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، للصحفيين، أن اللقاء بين هاليفي و بيرنز جاء بمناسبة زيارته إسرائيل في إطار جولته التي تشمل عدة دول في المنطقة.

وأضاف هاغاري أن "لكل رهينة ملف استخباراتي خاص بها، وتم عرض مواد استخباراتية وتخطيط العمليات بالإضافة إلى الجهود الأخرى للمساعدة في إطلاق سراح الرهائن خلال الاجتماع بين بيرنز وهاليفي".

وتابع: "نحن نبذل جهودنا بالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) و الاستخبارات (الموساد)، ونقوم معا بتقييم الوضع كل يوم لمعرفة ما نحتاج إلى تعديله وتغييره والتخطيط له، من أجل إنجاز مهمتنا وهي إعادة الرهائن إلى منازلهم".

وتواصلت شبكة CNN مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية للتعليق.