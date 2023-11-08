بايدن يصرح حول ما طلبه من نتنياهو بشأن القتال في غزة

مظاهرات ضخمة في واشنطن تطالب بوقف الحرب في غزة.. ومتظاهرون لـCNN: نادمون على انتخاب بايدن

"كلنا متواطئون إلى حد ما".. أوباما يتحدث عن الحرب في غزة

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "لم تتح له الفرصة للتحدث" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، ومع ذلك، فقد طلب من نتنياهو النظر في هدنة إنسانية عندما تحدثا هاتفيا، الاثنين.

وأضاف بايدن، للصحفيين: "لم تتح لي الفرصة للتحدث معه اليوم، لقد طلبت منه التوقف عن القتال في الأمس، ما زلت أنتظر أن أسمع من الآخرين".

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن الإدارة الأمريكية "تدعم وقف القتال بشكل مؤقت لأغراض محددة"، بما في ذلك الجهود المبذولة لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس" في غزة بشكل آمن.

في غضون ذلك، تحدثت كامالا هاريس نائب الرئيس الأمريكي، في اتصال هاتفي، مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الثلاثاء، حيث "أكدت دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها ومكافحة الإرهاب في أعقاب هجوم حماس المروع"، وفقا للبيت الأبيض.

وأضاف البيت الأبيض أن هاريس "شددت على أهمية حماية أرواح المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي".