دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من كلمة ألقاها المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة التي تديرها حركة حماس في القطاع وما قاله شخص عن الحركة على الهواء.

ويظهر في مقطع الفيديو شخص يقول على الهواء خلف المتحدث: "حسبي الله عليك يا حماس.. اشكيك لله يا حماس.. حسبنا الله ونعم الوكيل.."

ويأتي تداول مقطع الفيديو هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، نقلا عن مصادر في غزة أن أكثر من 10 آلاف شخص قتلوا في القطاع منذ أن شنت إسرائيل هجومها العسكري في أعقاب هجوم حماس داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويذكر أن مارك ريغيف، أحد كبار مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمذيعة شبكة CNN كريستيان أمانبور، الثلاثاء، إن خطة إسرائيل لما بعد الحرب في غزة ليست "احتلالا مستمرا"، مضيفا: "أعتقد أنه يمكن أن تتوقع شيئا أكثر مرونة حيث يمكننا التحرك والخروج حسب الحاجة للتعامل مع الوضع الأمني"، وتابع: "نحن لا نتحدث عن أي نوع من الاحتلال المستمر لقطاع غزة".