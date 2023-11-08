البيت الأبيض يحذر إسرائيل بشأن خطط ما بعد الحرب في غزة

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أكد البيت الأبيض الثلاثاء أنه لا يعتقد أن القوات الإسرائيلية يجب أن تعيد احتلال غزة بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن بلاده ستتحمل “المسؤولية الأمنية الشاملة” في غزة “لفترة غير محددة” بعد انتهاء الحرب.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي في برنامج “CNN هذا الصباح”: "لا يزال الرئيس يعتقد أن إعادة احتلال القوات الإسرائيلية لغزة ليس بالأمر الجيد. وهذا ليس في صالح إسرائيل؛ ليس جيدًا للشعب الإسرائيلي".

وأضاف كيربي أن "إحدى المحادثات التي أجراها الوزير (أنتوني) بلينكن في المنطقة هي كيف ستبدو غزة بعد الصراع؟ كيف سيبدو الحكم في غزة؟ وأضاف: “مهما كان الأمر فإنه لا يمكن أن يكون كما كان في 6 أكتوبر. لا يمكن أن تكون حماس (في الحكم)".

ويأتي التحذير الأخير من البيت الأبيض بعد أن قال نتنياهو لـ ABC News الاثنين إن غزة يجب أن يحكمها "أولئك الذين لا يريدون مواصلة طريق حماس" قبل أن يضيف: "أعتقد أن إسرائيل سوف تتحمل المسؤولية الأمنية الشاملة لفترة غير محددة لأننا رأينا ما يحدث عندما لا نملكها".

لقد كانت هذه واحدة من التلميحات الأولى التي قدمها نتنياهو حول رؤيته لغزة ما بعد الحرب، وتشير إلى وجهة نظر متباينة عن وجهة نظر الولايات المتحدة، بما في ذلك تصريحات الرئيس جو بايدن حول الشكل الذي سيبدو عليه مستقبل القطاع.

وفي مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة CBS الشهر الماضي، قال بايدن إنه سيكون من “الخطأ الكبير” أن تحتل إسرائيل غزة. وفي ذلك الوقت، قال مايكل هيرتسوغ، السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، لمذيع CNN، جيك تابر، إن إسرائيل لا تنوي احتلال غزة بعد انتهاء الصراع.

وظهرت فجوات حادة أخرى بين الولايات المتحدة وإسرائيل في الأسابيع الأخيرة مع استمرار الحرب. وفي الأسبوع الماضي، دعا بلينكن الإسرائيليين إلى “هدنة إنسانية” للسماح للرهائن والمدنيين بمغادرة غزة ولدخول المساعدات للفلسطينيين، لكنها انتُقدت من قبل نتنياهو.

وعلى الرغم من خطاب بلينكن العلني القوي بأن "المدنيين لا ينبغي أن يعانوا من عواقب وحشية (حماس)"، واصلت القوات الإسرائيلية ضرب المواقع المدنية في أعقاب زيارة كبير الدبلوماسيين الأمريكيين. وزعمت القوات أن المواقع كانت تستخدم من قبل حماس.

وقال بايدن للصحفيين في واشنطن إنه لم تتح له الفرصة للتحدث مع نتنياهو الثلاثاء – لكنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي النظر في هدنة إنسانية عندما تحدث الزعيمان الاثنين: "لم تتح لي الفرصة للتحدث معه اليوم. لقد طلبت منه التوقف في الماضي – بالأمس". وقال بايدن للصحفيين: “ما زلت أنتظر أن أسمع من الآخرين".

ولم يوضح مسؤولو الحكومة الإسرائيلية بعد كيفية إدارة غزة إذا نجحوا في القضاء على حماس.

قال وزير الدفاع يوآف غالانت الثلاثاء إن إسرائيل “ستحتفظ بحرية العمل الكاملة للرد على أي وضع في قطاع غزة” بمجرد انتهاء الحرب. وقال غالانت إنه “في نهاية هذه الحملة، فإن حماس، كمنظمة عسكرية أو هيئة حاكمة في غزة، ستنتهي من الوجود”. وتم نشر تصريحات غالانت على موقع "واي نت" الإخباري.

يمكن سماع غالانت يقول في تسجيل اجتماع على موقع "واي نت" للجنة الشؤون الخارجية والدفاع الإسرائيلية: “لن يكون هناك أي تهديد أمني لإسرائيل من غزة، وستحتفظ إسرائيل بحرية العمل الكاملة للرد على أي وضع في قطاع غزة يشكل أي نوع من التهديد".

وقال مارك ريغيف، أحد كبار مستشاري نتنياهو، لمذيعة CNN كريستيان أمانبور الثلاثاء إن إسرائيل “لا تتحدث عن أي نوع من الاحتلال المستمر لقطاع غزة".

وأضاف: “عندما ينتهي هذا ونهزم حماس، فمن المهم ألا يكون هناك عنصر إرهابي متجدد، حماس متجددة. لا فائدة من القيام بذلك والعودة إلى المربع الأول”.

وتابع: “يجب أن يكون هناك وجود أمني إسرائيلي، لكن هذا لا يعني أن إسرائيل تعيد احتلال غزة، ولا يعني أن إسرائيل موجودة لحكم سكان غزة".

ظلت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون يقولون لنظرائهم الإسرائيليين منذ أسابيع إن إسرائيل لابد أن يكون لها أهداف واضحة عندما يتعلق الأمر بإضعاف حماس، ويتعين عليها أن تسعى إلى تجنب احتلال طويل الأمد لقطاع غزة.

وكان مسؤولون أمريكيون قد أخبروا شبكة CNN في وقت سابق أنه ليس لديهم فهم واضح لنوايا إسرائيل في غزة ويعتقدون أنه سيكون من الصعب القضاء على حماس بالكامل.

وقال كيربي إنه على الرغم من الفجوات الواضحة بين إدارته والحكومة الإسرائيلية، أكد بايدن دعمه لإسرائيل خلال مكالمة هاتفية مع نتنياهو الاثنين.

وأضاف أن “أحد الأشياء التي أوضحها الرئيس لرئيس الوزراء هو أننا سنواصل الوقوف مع إسرائيل. سنواصل التأكد من حصولهم على المساعدة الأمنية التي يحتاجون إليها، والأدوات والأسلحة والقدرات اللازمة لملاحقة حماس". وقال كيربي: “لم يتغير هذا منذ 7 أكتوبر ولن يتغير في المستقبل”.