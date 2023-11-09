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تزامنا مع إعلان البيت الأبيض موافقة إسرائيل على هدن إنسانية.. نتنياهو: لا وقف إطلاق نار دون الإفراج عن الرهائن

الشرق الأوسط
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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس أنه لن يكون هناك "وقف لإطلاق النار" دون إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وقال نتنياهو في بيان: "القتال مستمر ولن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن"، وأردف: "تسمح إسرائيل بممرات آمنة من الجزء الشمالي للقطاع إلى الجنوب منه، وقد مر 50 ألف من سكان غزة بالأمس فقط".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نحن ندعو مرة أخرى السكان المدنيين في غزة إلى الإخلاء إلى الجنوب".

وتزامن هذا التصريح مع إعلان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، بأن إسرائيل ستبدأ في تنفيذ وقف يومي للعمليات العسكرية لمدة أربع ساعات في مناطق شمالي غزة.

وفتحت إسرائيل بالفعل ممرات إخلاء لساعات منذ السبت. إذا فتحت الخميس ممر إخلاء لمدة ست ساعات، مما سمح للمدنيين بالفرار من شمال غزة إلى جنوب وادي غزة.

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