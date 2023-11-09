مسؤول أمريكي لـCNN: الحوثيون أسقطوا طائرة بدون طيار قبالة سواحل اليمن

(CNN)-- قال مسؤول دفاعي أمريكي، لشبكة CNN، الأربعاء، إن الحوثيين المدعومين من إيران أسقطوا طائرة أمريكية بدون طيار قبالة سواحل اليمن.

وأضاف المسؤول أن الطائرة بدون طيار من طراز MQ-9 Reaper كانت تعمل في المجال الجوي الدولي وفوق المياه الدولية عندما تم إسقاطها، وتابع أن القيادة المركزية الأمريكية تحقق في الحادث.

وسبق أن أسقط الحوثيون طائرة MQ-9 Reaper فوق اليمن في عام 2019.

ويأتي إسقاط الطائرة، الذي أعلن المتمردون الحوثيون مسؤوليتهم عنه، في وقت سابق من يوم الأربعاء، بعد عدة أسابيع من اعتراض السفينة الحربية الأمريكية "يو إس إس كارني" عدة صواريخ والطائرات بدون طيار أطلقها الحوثيون أثناء توجههم شمالا على طول البحر الأحمر.

وذكرت CNN ، في وقت سابق، أن السفينة أسقطت 4 صواريخ كروز و15 طائرة بدون طيار على مدار 9 ساعات، ولم يترك مسار تلك المقذوفات سوى القليل من الشك في أنها كانت متجهة إلى إسرائيل.

وكثفت الجماعات الموالية لإيران هجماتها على القوات والقواعد الأمريكية في الشرق الأوسط في الأسابيع الأخيرة.

وقال مسؤولون أمريكيون إن القواعد الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا تعرضت للهجوم 40 مرة على الأقل منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول، مما أدى إلى إصابة العديد من الجنود الأمريكيين بإصابات طفيفة.

ووصف مسؤول دفاعي كبير إيران بأنها "مركز الثقل" للهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة، قائلا إن "بصمات إيران موجودة في كل هذا".

وردت الولايات المتحدة على هذه الجماعات في 26 أكتوبر، حيث شنت غارات جوية في سوريا استهدفت البنية التحتية التي يستخدمها "الحرس الثوري" الإيراني ووكلائه، واستهدفت الضربات منشأة لتخزين الأسلحة والذخيرة في البوكمال بالقرب من الحدود بين سوريا والعراق.

وذكرت شبكة CNN أن إيران تسعى للاستفادة من رد الفعل العنيف على الدعم الأمريكي لإسرائيل، وبينما قد لا توجه طهران هجمات الجماعات صراحة، يبدو أنها تشجعها.