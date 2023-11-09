تحليل فيديو نشرته حماس للمواجهات مع الجيش الإسرائيلي في غزة

(CNN)-- رغم أن قوات الجيش الإسرائيلي طوقت مدينة غزة وأمضت أكثر من شهر في استهداف مواقع وأنفاق حركة حماس، إلا أن الهجمات المسجلة بالفيديو الذي نشرته حماس مؤخراً وحللتها شبكة CNN تساعد في توضيح مدى صعوبة إيقاف مقاتلي الحركة.

وقد حددت شبكة CNN الموقع الجغرافي لعدد من الاشتباكات التي شوهدت بمقاطع فيديو حماس في ثلاث مواقع رئيسية: مخيم الشاطئ للاجئين، والعطاطرة، وبيت حانون، وتم نشر مقاطع الفيديو بعد بدء الغزو البري الإسرائيلي.

ولم تتمكن CNN من تحديد الموقع الجغرافي للمعارك المتبقية ما إذا كانت في شوارع المدينة المزدحمة أو في المناطق الريفية للغاية - وخاصة بساتين الزيتون.

ونشرت حماس لقطات من كاميرات مثبتة على أجسام مقاتليها وهم ينفذون كمينًا يشير إلى أن واحدًا على الأقل من مقاتليها نجا وأعاد اللقطات المصورة.

وقام المحلل العسكري لشبكة CNN الجنرال الأمريكي المتقاعد، مارك هيرتلينغ، بمراجعة مقاطع الفيديو وقال إن حماس كانت تستخدم على الأرجح قذائف صاروخية الشكل، والتي لديها القدرة على أن تكون مدمرة بشكل خاص لبعض المركبات العسكرية، مثل ناقلات الجنود المدرعة.

ورفض متحدث باسم الجيش الإسرائيلي التعليق على عدد المركبات العسكرية التي تم تعطيلها أو تدميرها خلال الغزو البري، مشيراً إلى "اعتبارات أمنية تشغيلية".

ومن المرجح أن يستغرق الانتهاء من أنفاق حماس بما تحتويه من مخزونات من الأسلحة والمقاتلين شهوراً. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمقاتلي حماس الآن أيضًا استخدام آثار الضربات العسكرية الإسرائيلية مثل أنقاض المباني كغطاء لتنفيذ كمائنهم.

وتقول حماس إن مقاطع الفيديو تم التقاطها في 2 و3 و5 و6 نوفمبر/ تشرين الثاني. ولم يتمكن تحليل CNN من تأكيد هذه الفترة الزمنية بشكل مستقل، لكن طول واتجاه الظلال في مقاطع الفيديو يشير أيضًا إلى أن العديد من الكمائن إما وقعت في أيام مختلفة، أو حدثت بعد عدة ساعات.