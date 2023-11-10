الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن "هجوم صاروخي" على إيلات

(CNN)-- أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن هجوم صاروخي باليستي على مدينة إيلات جنوب إسرائيل، الخميس.

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة بدون طيار أصابت مبنى مدنيا في إيلات، الأربعاء، وقال إن "هوية الطائرة بدون طيار وتفاصيل الحادث قيد المراجعة".

وصرح المتحدث باسم قوات جماعة الحوثي، يحيى سريع، بأنه "تم إطلاق عددا من الصواريخ الباليستية على أهداف مختلفة" حول إيلات، وأضاف: "العملية كانت ناجحة، وأدت إلى إصابة الأهداف المختارة بشكل مباشر ، وبغض النظر عن تكتم العدو على الأمر، فإن القوات ستواصل عملياتها نصرة لأهلنا في غزة وحتى توقف العدوان الإسرائيلي على غزة".

وفي مؤتمرين صحفيين منفصلين مساء الخميس، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنهما ما زالا يحققان في الحادث.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن عدة هجمات صاروخية وطائرات بدون طيار ضد إسرائيل وحذروا من توجيه المزيد من الضربات.

وزعمت إسرائيل، الأربعاء، أنها اعترضت صاروخا أطلق باتجاها من منطقة البحر الأحمر باستخدام نظام الدفاع الجوي Arrow 3، وفقا لبيان مشترك صادر عن وزارة الدفاع والجيش.

ووصف البيان نظام Arrow 3 بأنه"أحد أنظمة الدفاع الجوي الأكثر تقدمًا من نوعها في العالم".

وفي الأسبوع الماضي، قال الجيش الإسرائيلي إنه استخدم نظام Arrow 2 لاعتراض صاروخ تم إطلاقه من منطقة البحر الأحمر بـ"نجاح".