القدس (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه قصف موقعا في سوريا ردا على غارة شنتها طائرة بدون طيار على مبنى في مدينة إيلات جنوب إسرائيل، رغم أن الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، أعلنوا مسؤوليتهم عن هجوم الطائرة بدون طيار.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، في وقت مبكر من الجمعة، إن "الجيش الإسرائيلي ضرب منظمة في سوريا، التي نفذت إطلاق طائرة بدون طيار باتجاه إيلات، أمس (الخميس)، والتي أصابت مدرسة في المدينة".

وردا على سؤال لشبكة CNN حول إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن (الهجوم بالطائرة المسيرة)، قال الجيش الإسرائيلي: "فيما يتعلق بهذا الحادث تحديدا، وصلت الطائرة بدون طيار من سوريا".

وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربة على إيلات وقعت، الخميس.

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة بدون طيار أصابت مبنى مدنيا في إيلات، الأربعاء، وقال إن "هوية الطائرة بدون طيار وتفاصيل الحادث قيد المراجعة".