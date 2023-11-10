مسؤول قطري لـCNN: نأمل في أن تفلح جهودنا في الإفراج عن المزيد من الرهائن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—توجه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الجمعة، إلى العاصمة المصرية، القاهرة، وذلك بعد لقاء جمعه برئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، الخميس.

وذكر الديوان الأميري القطري أن الشيخ تميم "يغادر إلى مدينة القاهرة في زيارة أخوية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، يرافقه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووفد رسمي".

وكان أمير قطر قد قال في تدجوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) عقب لقاء الشيخ محمد بن زايد: "تمحورت مباحثاتي اليوم مع أخي محمد بن زايد آل نهيان حول المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة تكثيف الجهود لوقف العدوان على غزة، واتفقنا على أهمية قيام المجتمع الدولي بدوره الإنساني فيما يتعلق بفتح الممرات الآمنة وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين. كما بحثنا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز تعاوننا الثنائي في كافة المجالات".

من جهته قال الشيخ محمد بن زايد بعد اللقاء على صفحته على إكس: "بحثت مع أخي تميم بن حمد آل ثاني في أبوظبي اليوم، سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية وتداعياتها الإنسانية المتفاقمة. الإمارات حريصة على التشاور المستمر مع الأشقاء والأصدقاء للدفع في اتجاه وقف التصعيد وتوفير الحماية للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، وضمان ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وإيجاد أفق للسلام العادل والشامل في المنطقة".