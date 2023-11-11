استهداف مستشفى الشفاء في غزة.. ماذا تقول حماس وإسرائيل؟

مسؤول أممي يتحدث لـCNN عن استقالته من منصبه مؤخرًا بسبب ما وصفها "الإبادة الجماعية" بحق الفلسطينيين

(CNN) -- ذكر الجيش الإسرائيلي أن القذيفة التي ضربت مستشفى الشفاء في مدينة غزة، الجمعة "أطلقت بشكل خاطئ من قبل منظمات إرهابية داخل قطاع غزة"، في حين قالت حركة حماس إن القذيفة مصدرها الجيش الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ريتشارد هيشت، في بيان أرسل إلى شبكة CNN: "في وقت سابق من اليوم، تلقى الجيش الإسرائيلي تقارير عن إصابة مستشفى الشفاء في مدينة غزة، و ادعى المكتب الإعلامي الذي تديره حماس في قطاع غزة على الفور أن هذه كانت ضربة نفذها الجيش الإسرائيلي".

وأضاف: "وبعدما فحص الجيش لأنظمته التشغيلية أشار إلى أن قذيفة خاطئة أطلقتها منظمات إرهابية داخل قطاع غزة أصابت مستشفى الشفاء".

وتابع أن القذيفة كانت "تستهدف القوات الإسرائيلية الموجودة في المنطقة المجاورة".

وظهرت عدة مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت سابق من الجمعة، تظهر جرحى ممددين على أرض العيادة الخارجية لمستشفى الشفاء بعد الغارة.

وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي، إن مستشفى الشفاء "يتعرض للقصف".

وأدان وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث ما وصفه بالهجوم "المروع" الذي وقع على مستشفى الشفاء.

وقال غريفيث، على منصة "إكس": "تأتي تقارير مروعة عن هجمات على مستشفى الشفاء من غزة اليوم"، وسلط الضوء على "مدى تعرض حياة الآلاف من المرضى والموظفين والمدنيين النازحين للخطر بعد الهجوم".