مسؤول بارز بحركة فتح: "وقف إطلاق النار في غزة ووقف تهجير الفلسطينيين أولوية لخلق واقع مختلف"

بالدموع والألم.. أردنيون كانوا عالقين في غزة يروون لـCNN ما عايشوه تحت القصف

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع خارج مستشفى الشفاء في مدينة غزة، والذي يقول شهود عيان إنه أسفر عن مقتل وجرح العشرات.

وتظهر مقاطع الفيديو من مكان الحادث عدة جرحى ملطخين بالدماء متناثرين على الأرض بالقرب من سيارة إسعاف.

وقُتل 15 شخصًا وأصيب 50 آخرون، حسبما تقول السلطات الصحية التي تديرها حماس.

وقالت إسرائيل في بيان إنها استهدفت سيارة الإسعاف لأنها كانت تستخدم من قبل حماس.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "قصفت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي سيارة إسعاف حددتها القوات على أنها تستخدم من قبل خلية إرهابية تابعة لحماس بالقرب من موقعها في منطقة القتال".

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه: "أدى الهجوم إلى مقتل عدد من نشطاء حماس الإرهابيين. لدينا معلومات تثبت أن طريقة عمل حماس هي أن تنقل النشطاء الإرهابيين والأسلحة في سيارات الإسعاف".

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الذي كان في مستشفى الشفاء، الدكتور أشرف القدرة، إن السلطات الصحية نظمت قافلة إسعاف من المستشفى متجهة إلى معبر رفح، وأبلغت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن هذه الخطوة.

وتابع القدرة قائلا: "وعندما تحركت سيارات الإسعاف باتجاه الجنوب، استهدف الاحتلال سيارات الإسعاف في مواقع متعددة، بما في ذلك على بوابة مجمع الشفاء الطبي"، وأردف: "واستهدف الاحتلال الإسرائيلي سيارات الإسعاف تلك عمدا".