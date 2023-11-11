دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، السبت، لأول مرة مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في الرياض، على هامش انعقاد القمة العربية- الإسلامية المشتركة غير العادية.

ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية، مقطع فيديو لانعقاد أول اجتماع منذ سنوات، بين محمد بن سلمان والرئيس الإيراني، بحضور وفدي البلدين.

وجاء الاجتماع على هامش أعمال القمة العربية– الإسلامية المشتركة لبحث الأوضاع في قطاع غزة.

وكان ولي العهد السعودي استقبل رئيسي لدى وصوله إلى مكان انعقاد اجتماع القمة وتصافح الجانبان.

وهذه أول زيارة يقوم بها رئيس إيراني إلى المملكة العربية السعودية منذ سنوات، والتي جاءت بعد توصل البلدين ببكين، في 10 مارس/آذار الماضي، إلى اتفاق بعودة العلاقات الدبلوماسية بينهما، بوساطة الصين.