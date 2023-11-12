القدس (CNN)-- دعت عائلات الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والحكومة الإسرائيلية إلى القيام بمزيد من الجهود لإعادة الرهائن والمفقودين إلى الوطن.

وجاء في بيان صادر عن مقر منتدى أُسر الرهائن والمفقودين: "نحن ننتظر من الحكومة الإسرائيلية أن تفي بالعقد الأساسي الذي تم انتهاكه. لقد دفعنا الثمن بالفعل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والآن جاء دوركم".

ونظمت عائلات الرهائن مسيرة، السبت، في تل أبيب بإسرائيل، شارك فيها أيضا الرئيس الإسرائيلي السابق، رؤوفين ريفلين.

وتم احتجاز أكثر من 200 رهينة في غزة في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وجاء في البيان الصحفي أن العائلات تطالب المجتمع الدولي والصليب الأحمر، بضمان المساعدة الطبية للرهائن "كما يفعلون مع حماس".

وقال البيان: "أفراد عائلاتنا مسجونون تحت الأرض في غزة، أعيدوهم إلى الوطن الآن".

وقال ريفلين إنه انضم إلى العائلات في المطالبة بإعادة جميع الرهائن إلى وطنهم، وحث قادة العالم على الحصول على معلومات والعمل في جميع الساحات لتحرير الرهائن.

وأضاف الرئيس الإسرائيلي السابق، أنه أجرى اتصالا أيضا بالصليب الأحمر هذا الأسبوع وسألهم: "كيف يجب أن نستجيب لمطلبكم بتقديم مساعدات إنسانية لغزة عندما لا تلزمون حماس بالسماح لكم بزيارة جميع الرهائن؟".