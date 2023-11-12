مفاوضات بالدوحة من أجل الإفراج عن رهائن محتجزين في غزة.. و "الجهاد الاسلامي" مستعد للإفراج عن اثنين

مسؤول أممي يتحدث لـCNN عن استقالته من منصبه مؤخرًا بسبب ما وصفها "الإبادة الجماعية" بحق الفلسطينيين

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN) -- تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع رئيس الوزراء القطري، السبت طالبًا منه الضغط على حماس للسماح لمزيد من مزدوجي الجنسية بمغادرة غزة، وعلى وجه الخصوص، مزدوجي الجنسية الأمريكية، وفقا لمصدر مطلع على المكالمة.

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبلينكن إن المفاوضات للإفراج عن المزيد من الرهائن تسير في اتجاه إيجابي لكن الوضع لا يزال متغيرًا واستمرار القصف على غزة لا يساعد الأمور، بحسب المصدر.

كما تتمتع قطر، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بعلاقة وثيقة مع حماس، وقد برزت كوسيط مع استمرار المفاوضات حول إطلاق سراح الرهائن وتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن لبلينكن إن قطر ستواصل التفاوض مع حماس بشأن الجهود المبذولة للسماح بمرور مزدوجي الجنسية خارج غزة وإطلاق سراح المزيد من الرهائن.

وذكرت شبكة CNN في وقت سابق، أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فإن الرهائن سيخرجون من غزة على مراحل على أساس متواتر - مع إعطاء الأولوية للمجموعات الضعيفة الإضافية مثل الأطفال والنساء - في عملية من المتوقع أن تستغرق عدة أيام، حسبما ذكر أحد كبار المسؤولين الأمريكيين.