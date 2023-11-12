دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشاد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، السبت، بدور حزب الله خلال الحرب في غزة، وقال إن إجراءات الحزب، مبنية على الحكمة والعقلانية، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وأعلن الرئيس الإيراني خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، على هامش القمة العربية- الإسلامية في الرياض، السبت، أن "المنطقة اليوم بحاجة إلى المقاومة والصمود، وأن لبنان وفلسطين رمز للمقاومة"، طبقا لوكالة الأنباء الإيرانية.

وقال رئيسي: "يحاول البعض الإيحاء بأن (فصائل المقاومة) تعمل بأوامر من إيران، بينما نفينا هذا الادعاء مرارا وتكرارا، وأعلنا أن فصائل المقاومة مستقلة في التشخيص والقرار والعمل"، حسبما ذكرت "إرنا".

واعتبر رئيسي أن "أساس المقاومة هو الردع ومنع عدوان الأعداء"، مؤكدا أنه "إذا لم تتوصل القمة العربية -الإسلامية في الرياض، إلى نتيجة، فانه يُخشى أن تنزل الشعوب إلى الساحة بنفسها"، بحسب الوكالة.