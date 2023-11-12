الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة عدد من المدنيين بسبب إطلاق صواريخ من لبنان

القدس (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي، إن عددا من المدنيين في شمال إسرائيل أُصيبوا، بعد إطلاق صواريخ مضادة للدبابات عبر الحدود اللبنانية، الأحد.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان نشر على الإنترنت قبل وقت قصير من الساعة السادسة صباحا بالتوقيت الشرقي: "قبل قليل، أطلق إرهابيون صواريخ مضادة للدبابات باتجاه منطقة دوفيف في شمال إسرائيل. وأُصيب عدد من المدنيين نتيجة عمليات الإطلاق. وتقصف مدفعية الجيش الإسرائيلي مصدر الإطلاق".

وأكد الجيش الإسرائيلي أيضا أنه استهدف ما وصفها بـ"خلية إرهابية متمركزة في منطقة مدنية في لبنان"، وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الخلية "كانت تنوي إطلاق النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن إحدى طائراته بدون طيار استهدفت خلال الليل "خلية إرهابية حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدبابات باتجاه شمال إسرائيل قرب منطقة ميتولا".

وأعلن حزب الله اللبناني مسؤوليته عن الهجوم، قائلا إنه استهدف فريقا لوجستيا عسكريا كان على وشك البدء في إقامة أبراج اتصالات ومعدات مراقبة.

وادعى حزب الله، الذي أطلق صواريخ مضادة للدبابات عبر الحدود في عدة مناسبات خلال الشهر الماضي، في بيانه، أن الهجوم أدى إلى مقتل وجرح عدد غير محدد من الأفراد.

وقال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في خطاب نادر، السبت، إن الحزب سيواصل الضغط على إسرائيل في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى "إخضاع" المنطقة.