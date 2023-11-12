الشهر الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين بسبب الحرب في غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أظهرت التحقيقات الأولية للجنة حماية الصحفيين أن ما لا يقل عن 40 صحفياً وعاملاً في مجال الإعلام قد فقدوا حياتهم أثناء تغطية الحرب في غزة حتى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، مما جعل هذا الشهر هو الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين، منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين بجمع البيانات عام 1992.

وتحقق لجنة حماية الصحفيين أيضًا في العديد من التقارير غير المؤكدة عن مقتل صحفيين آخرين أو فقدهم أو احتجازهم أو إصابتهم أو تهديدهم، وعن الأضرار التي لحقت بمكاتب وسائل الإعلام ومنازل الصحفيين.

ويواجه الصحفيون في غزة مخاطر عالية بشكل خاص أثناء محاولتهم تغطية الصراع في مواجهة الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة، والغارات الجوية الإسرائيلية المدمرة، وانقطاع الاتصالات، وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

وحتى 11 نوفمبر الجاري، تأكد مقتل 40 صحفياً وإعلامياً. بينهم 35 فلسطينياً، و4 إسرائيليين، ولبناني واحد.

وتم الإبلاغ عن إصابة 8 صحفيين، وعن اختفاء 3 آخرين، والإبلاغ عن اعتقال 13 صحفياً. وهناك العديد من الاعتداءات والتهديدات والهجمات الإلكترونية والرقابة وقتل أفراد الأسر.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه عدد الصحفيين الذين قتلوا وأُصيبوا خلال تغطية الحرب بين إسرائيل وغزة.