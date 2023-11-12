(CNN)-- ارتفع عدد الصحفيين الذين قتلوا في الصراع الأخير بين إسرائيل وغزة منذ 7 أكتوبر إلى 40، وفقا لبيان صادر عن لجنة حماية الصحفيين يوم السبت.

وقالت لجنة حماية الصحفيين نقلاً عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين وصحيفة الدستور ومقرها القاهرة، إن آخر من فقد حياته هو المصور الصحفي، أحمد القرع، الذي قُتل في غارة جوية بالقرب من خان يونس، الجمعة.

وتتكون حصيلة الصحفيين القتلى من 35 فلسطينيا وأربعة إسرائيليين ولبناني واحد، وفقا للجنة حماية الصحفيين.

وتقول المجموعة المعنية بالدفاع عن الصحافة إن الصراع الأخير بين إسرائيل وغزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر كان الفترة الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين بتتبع الأحداث في عام 1992.