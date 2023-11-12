(CNN)-- دعت منظمة اليونيسف إلى حماية المستشفيات والأطفال في غزة وسط "تقارير مثيرة للقلق العميق" حول الوضع في أكبر مستشفى في القطاع، مستشفى الشفاء، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقالت اليونيسف في بيانها الذي صدر في وقت مبكر من، الأحد، بالتوقيت المحلي: "انقطعت الكهرباء عن مستشفى الشفاء في غزة، ونحن نشهد تقارير مثيرة للقلق العميق عن وفاة أطفال خدّج في الحاضنات".

كما أبلغت وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في غزة عن قصف في وقت مبكر، الأحد بالقرب من مستشفى الشفاء، محذرة من أنه يعرض حياة المرضى والنازحين الذين يحتمون داخله للخطر.

ولا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من هذا الادعاء. وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق إن هناك "اشتباكات" بين قواته ومسلحي حماس حول المستشفى، السبت، ورفض التلميحات بأن المستشفى تحت الحصار.