أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة، في بيان لها، السبت، إن العمل في معبر رفح البري سيُستأنف الأحد للسماح بمغادرة حاملي جوازات السفر الأجنبية.

وشددت السلطة على أنه لن يُسمح إلا للأفراد الذين وردت أسماؤهم على وجه التحديد في القائمة التي صدرت في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، بالسفر عبر معبر رفح.

لم يتم فتح معبر رفح، الجمعة، أمام المواطنين الأجانب الراغبين في مغادرة غزة، مما يسلط الضوء مرة أخرى على الإحباط الذي يواجه الدبلوماسيين الذين يتطلعون إلى إخراج رعاياهم من القطاع.

وتحدثت شبكة CNN مع مصدرين دبلوماسيين في مصر حول هذه العملية، ووصفها أحدهما بأنها "طويلة وغير شفافة وشاقة".

في سياق متصل، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها استقبلت السبت، 53 شاحنة مساعدات من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح محملة بالإمدادات الحيوية من غذاء ومياه ومواد إغاثية ومعدات طبية وأدوية. وتهدف عمليات التسليم إلى تخفيف الاحتياجات الملحة للمتضررين.

وأضافت الجمعية أنه "منذ 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استقبلت 904 شاحنات، بمتوسط 41 شاحنة يوميًا. وللأسف، لم تسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدخول الوقود حتى الآن".