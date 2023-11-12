تفاعل على حركة لوزير خارجية السعودية خلف محمد بن سلمان بالقمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان خلال جلوسه خلف ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان خلال إدلاء الأخير بكلمة بالقمة العربية الإسلامية في الرياض، السبت.

ويظهر وزير الخارجية السعودي في مقطع الفيديو المتداول وهو يأخذ نفسا عميقا مغلقا عينيه وما يبدو أنه كان "منهكا" وفقا لوصف نشطاء.

وكان ولي العهد السعودي قد افتتح أعمال القمة العربية- الإسلامية المشتركة غير العادية في العاصمة السعودية، الرياض، "للتضامن مع فلسطين"، ولبحث الحرب في قطاع غزة، بمشاركة العديد من رؤساء ووفود الدول العربية والإسلامية.

وقال محمد بن سلمان في كلمته خلال رئاسته القمة: "يسرنا نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن نرحب بكم في بلدكم الثاني، يأتي انعقاد القمة في ظروف استثنائية ومؤلمة، ونؤكد إدانتنا ورفضنا لهذه الحرب الشعواء التي يتعرض لها أشقاؤنا في فلسطين وراح ضحاياها الآلاف من المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ، ودُمرت فيها المستشفيات ودور العبادة والبنى التحتية".

وأضاف محمد بن سلمان: "نجدد مطالبنا بوقف فوري للعمليات العسكرية وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين، ونؤكد الدعوة على الإفراج عن الرهائن والمحتجزين وحفظ الأرواح والأبرياء، إننا على مشارف كارثة إنسانية تشهد على فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الصارخة للقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني وتبرهن على ازدواجية المعايير في تطبيقها، والأمر يتطلب منا جميعا جهدا جماعيا منسقا للقيام بتحرك فعال لمواجهة هذا الوضع المؤسف، وندعو إلى العمل معا لفك الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية للمرضى والمصابين في غزة".

وأردف ولي العهد السعودي: "تؤكد المملكة رفضها القاطع لاستمرار عدوان الاحتلال والتهجير القسري لسكان غزة، وتؤكد تحميل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، وإننا على يقين بأن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام ولاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال والاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".