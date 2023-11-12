دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، مُستنكرًا ما أثير حول مناقشة مستقبل القطاع بعد انتهاء الحرب ما بين إسرائيل وحركة حماس.

كان وزير الخارجية السعودي يرد على سؤال لأحد الصحفيين خلال مؤتمر على هامش القمة العربية الإسلامية في الرياض، السبت، التي انعقدت لمناقشة تطورات الحرب الإسرائيلية الجارية في غزة.

وقال الأمير فيصل بن فرحان: "أي مستقبل أتحدث عنه وغزة تُدمر. كل ساعة يموت العشرات"، وتساءل: "أي مستقبل يريدون أن نتحدث عنه؟"

وأضاف، حسب مقطع فيديو نشرته قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية: "المستقبل الوحيد، وهذا موقف جامع للدول العربية والإسلامية، الذي نتحدث عنه هو وقف فوري لإطلاق نار فورًا.. هذا كل ما نتحدث عنه".

كان البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الإسلامية في الرياض، السبت، طالب بإنهاء ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وكذلك "جرائم الحرب والمجازر البربرية والوحشية وغير الإنسانية".

ورفض بيان القمة وصف هذه "الحرب الانتقامية بأنها دفاع عن النفس"، مطالبًا بإنهاء الحصار على غزة ودخول قوافل المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود فورًا. وأكد البيان ضرورة مجلس الأمن إلى اتخاذ "قرار حاسم وملزم" يفرض وقف العدوان.

ودعا البيان المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق فيما وصفه بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب البيان.