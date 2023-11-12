دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وأنه خروج "شخصيا" لاستقبال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي في مقر انعقاد القمة العربية والإسلامية في الرياض، السبت.

وأبرز نشطاء بتدويناتهم البروتوكول واستقبال الأمير محمد بن سلمان للقادة والزعماء ورؤساء الوفود المشاركين في القمة داخل القاعة وقبل التقاط الصورة الجماعية التذكارية.

والتقى الأمير محمد بن سلمان، السبت، لأول مرة مع الرئيس الإيراني في الرياض، على هامش انعقاد القمة العربية- الإسلامية المشتركة غير العادية، لبحث الأوضاع في قطاع غزة.

ويذكر أن هذه هي أول زيارة يقوم بها رئيس إيراني إلى المملكة العربية السعودية منذ سنوات، والتي جاءت بعد توصل البلدين ببكين، في 10 مارس/آذار الماضي، إلى اتفاق بعودة العلاقات الدبلوماسية بينهما، بوساطة الصين.