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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدانت دول عربية استهداف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، بعد اتهام قطر لإسرائيل بقصف المقر، الاثنين.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن إدانة المملكة "بأشد العبارات الاستهداف السافر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في فلسطين المحتلة، إذ يعد ذلك امتدادًا لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية لكافة القوانين والأعراف الدولية".

في بيان منفصل، أكدت وزارة الخارجية الإماراتية "رفض دولة الإمارات القاطع لاستهداف هذه اللجنة وكافة المؤسسات والأعيان المدنية في قطاع غزة". وشدّدت الوزارة على "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء".

كما عبّرت الخارجية العمانية، في بيان لها، "عن استنكارها وإدانتها لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، معبّرةً عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة".

ووصفت الخارجية الأردنية استهداف مقر اللجنة القطرية بأنه "جريمة حرب نكراء تضيفها إسرائيل إلى سجلها الإجرامي". ومثلها، اعتبرت الخارجية الكويتية ذلك "عمل شنيع... يكرس الأعمال العدائية التي اقترفتها بحق الشعب الفلسطيني"، داعية إلى وضع حد لـ"الانتهاكات الإسرائيلية".

في وقت سابق الاثنين، أدانت وزارة الخارجية القطرية في بيان، الاثنين، ما قالت إنه "قصف إسرائيلي" استهدف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في القطاع.

لم تصدر تصريحات إسرائيلية حول اتهامات الدوحة لإسرائيل بقصف اللجنة القطرية.