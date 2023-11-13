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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدانت وزارة الخارجية القطرية في بيان، الاثنين، ما قالت إنه "قصف إسرائيلي" استهدف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في القطاع، واعتبرته "تعديًا سافرًا" على القانون الدولي.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، توتير سابقًا: "تدين دولة قطر بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وتعتبره تعديًا سافرًا على القانون الدولي، وامتدادًا لنهج الاحتلال في استهداف المدنيين والأعيان المدنية، التي شملت أيضًا المستشفيات والمدراس وتجمعات السكان وملاجئ إيواء النازحين"، بحسب البيان.

وأضافت وزارة الخارجية القطرية في بيانها، أن "قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة هو امتداد لسياسة استهداف الإنسان، خاصة أن هذا اللجنة عملت من خلال مشاريعها، على رفع معاناة السكان في قطاع غزة المأزوم، بفعل الحصار الطويل والعدوان المستمر"، طبقا لما جاء في البيان.

ودعت الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى التحرك "بشكل عاجل لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق المدنيين والأعيان المدنية، وإلزامها بالامتثال للقوانين الدولية".

وختمت الوزارة بيانها: "كما تطالب وزارة الخارجية القطرية الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن تقديم تبريرات واهية لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الصحية والمدنيين واستخدام معلومات مضللة، وتؤكد أن ذلك لا يمكن القبول به تحت أي اعتبار ذريعة لاستهداف مقر اللجنة، التي ظلت معنية بإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في حروبه المتكررة على قطاع غزة"، طبقا لما جاء في البيان.

كان مستخدمو منصة إكس، تويتر سابقًا، قد تناقلوا صورًا - لم يتسن لـCNN بالعربية التأكد من صحتها - منسوبة لما قالوا إنه موقع مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، حيث أظهرت تعرضه للقصف، وكتابة رموز وكلمات باللغة العبرية على جدران المبنى.