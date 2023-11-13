مظاهرات ضخمة في واشنطن تطالب بوقف الحرب في غزة.. ومتظاهرون لـCNN: نادمون على انتخاب بايدن

مسؤول قطري لـCNN: اهتمامنا الرئيسي الآن هو إعادة الرهائن إلى عائلاتهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) في بيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أجرى اتصالا هاتفيًا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، لبحث "آخر تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

حسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية، أعرب الرئيس الأمريكي، خلال الاتصال، "عن شكره وتقديره" لأمير قطر "على جهود دولة قطر الدبلوماسية بشأن الأوضاع في غزة، ودورها الفاعل والإيجابي لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وأشارت الوكالة إلى أن الشيخ تميم بن حمد أكد لبايدن "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وحقن الدماء وحماية المدنيين في غزة، وفتح معبر رفح بشكل دائم لضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة".

وأكد الشيخ تميم "استمرار مساعي دولة قطر الدبلوماسية لخفض التصعيد، ومنها جهودها في إطلاق سراح الأسرى".

في قراءة للبيت الأبيض لما دار في الاتصال، قال بايدن للشيخ تميم إن "أحد الرهائن المحتجزين هو طفل أمريكي يبلغ من العمر 3 سنوات، قتل والديه على يد حماس خلال هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول في إسرائيل".

وقال البيت الأبيض في بيانه حول المكالمة "اتفق الزعيمان على ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن دون مزيد من التأخير".

وأكد بايدن "رؤيته للدولة الفلسطينية المستقبلية حيث يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش جنبًا إلى جنب مع قدر متساو من الاستقرار والكرامة".

وجاء في بيان البيت الأبيض أن بايدن "أشار إلى أن حماس ظلت منذ فترة طويلة عائقا أمام هذه النتيجة".