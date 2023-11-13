الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق صاروخ وقذيفتي هاون من لبنان

القدس (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي وقوع المزيد من عمليات تبادل إطلاق النار، الاثنين، عبر الحدود الإسرائيلية- اللبنانية، وأضاف أنه تم إطلاق قذيفتي هاون من لبنان سقطتا في منطقة مفتوحة شمال إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رد على مصدر إطلاق القذيفتين.

وسمع فريق شبكة CNN في جنوب لبنان دوي انفجارات متكررة في المنطقة الحدودية، الاثنين.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان باتجاه منطقة نيتوعا في شمال إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي: "ردًا على ذلك، قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي مصادر النيران".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أيضا، أنه تم خلال الليل استهداف "خلية إرهابية مسلحة" في جنوب لبنان، على الحدود مباشرة من منطقة بيرانيت الإسرائيلية.

وقال حزب الله اللبناني، إنه هاجم مشاة إسرائيليين بالقرب من الحدود "وحققت إصابات مباشرة"، صباح الاثنين.