أيمن الصفدي لـCNN: السبيل الوحيد لإنهاء هذا "الكابوس" وقف الحرب في غزة

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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن "مدينة غزة محاصرة" وأن القوات الإسرائيلية "تعمل فيها" و"تزيد الضغوط المطبقة على حماس كل ساعة وكل يوم".

من غير الواضح بناءً على تعليقات نتنياهو وتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الثلاثاء، المكان الدقيق الذي يعمل فيه الجيش الإسرائيلي داخل غزة.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي: "حتى الآن قتلنا آلاف الإرهابيين من فوق وتحت الأرض. حماس تكتشف أننا وصلنا إلى أماكن لم تكن تعتقد أننا سنصل إليها. والحملة لا تزال مستمرة".

وأضاف نتنياهو: "على الصعيد الدبلوماسي، نعمل على مدار الساعة للسماح للجيش الإسرائيلي بمساحة للعملية العسكرية المتبقية. لن نتوقف حتى النصر".

كما حذر نتنياهو حزب الله من الدخول في الحرب على الجبهة الشمالية لإسرائيل.

وقال نتنياهو: "لن نلتزم بالواقع الذي يقوم فيه حزب الله أو حماس في لبنان بإيذاء مجتمعاتنا ومدنيينا. سنواصل الرد بنيران شرسة على أي هجوم". وأضاف: "إذا اختار حزب الله الدخول في الحرب فسيكون هذا أكبر خطأ في حياته".

وأضاف نتنياهو أنه على "اتصال دائم" مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلا: "نحن نقدر بشدة دعمه ودعم الإدارة الأمريكية والشعب الأمريكي".