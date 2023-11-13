دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الاثنين، إن تحسين مستوى العلاقات بين مصر وإيران يصب في مصلحة البلدين ويعود بالنفع عليهما وعلى دول المنطقة، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وتحدث كنعاني خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، عن أول لقاء بين الرئيسين الإيراني والمصري منذ سنوات، وذلك على هامش القمة العربية- الإسلامية في الرياض، السبت.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن "لقاء رئيسي البلدين في الرياض كان لقاءً مهماً وحدثاً مؤثراً في مسيرة العلاقات السياسية بين الجانبين".

وأردف كنعاني: "لدينا تقييم إيجابي لهذا اللقاء في الرياض، وجرت مناقشات جيدة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية"، طبقا لما أفادت الوكالة الإيرانية.

وأضاف ناصر كنعاني أنه "جرت مناقشة أهمية فتح معبر رفح خلال اللقاء، وتقرر أن يقوم وزيرا خارجية البلدين بإجراء لقاءات واتخاذ خطوات متبادلة لتعزيز العلاقة بين الجانبين، إذ نعتبر أن تحسين مستوى العلاقات بين طهران والقاهرة يعود بالنفع على البلدين والدول الأخرى في المنطقة"، حسبما نقلت عنه "إرنا".