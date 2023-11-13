رعب وموت في كل مكان.. شاهد ما قاله مراسل CNN عن الوضع في مستشفى الشفاء بغزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الاثنين، أن أي سيناريو أو تفكير في إعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها سيفاقم الأزمة، مؤكدًا أن "هذا أمر مرفوض ويعد اعتداء على الحقوق الفلسطينية"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وجدد الملك عبدالله الثاني تأكيده، خلال لقائه في قصر الحسينية رئيسي مجلسي الأعيان والنواب ورؤساء وزراء سابقين وسياسيين، على أنه "لا يمكن للحل العسكري أو الأمني أن ينجحا، مشددا على أنه لا بد من وقف الحرب، وإطلاق عملية سياسية جدية تفضي إلى حل الدولتين".

وشدد العاهل الأردني خلال اللقاء "أهمية وحدة الأراضي الفلسطينية ودعم السلطة الشرعية، وأكد أن غزة يجب ألا تكون منفصلة عن باقي الأراضي الفلسطينية"، طبقا لـ"بترا".

وقال الملك عبدالله إن "الأولوية القصوى اليوم هي لوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الكافية"، مطالبًا المجتمع الدولي "بوقف الكارثة الإنسانية في القطاع بشكل فوري احتراما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

واعتبر العاهل الأردني أن "ما تشهده غزة من عقاب جماعي وقتل للمدنيين وهدم كل المرافق الحيوية من مستشفيات ودور عبادة، لا تقبله شرائع سماوية ولا قيم إنسانية"، بحسب ما نقلته عنه وكالة "بترا".

وأشار إلى "أنه حذر بوضوح من أن الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، بما فيها هجمات المستوطنين، سيدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة واتساع رقعة الصراع".

وشدد الملك عبدالله "على أنه لا يمكن لأحد المزايدة على موقف الأردن الراسخ وجهوده المستمرة في الدفاع عن أهلنا في غزة"، وقال: "كنا وسنبقى السند القوي والداعم الرئيسي لإخواننا في فلسطين"، وأوضح أن "مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية ثابتة ونابعة من إيمان مطلق بأن ما يربطنا بفلسطين هو تاريخ ومستقبل مشترك"، حسبما ذكرت "بترا".