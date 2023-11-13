دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافق مجلس النواب الأردني الاثنين، بالإجماع على دعوة رئيسه ، أحمد الصفدي، لمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وتقديم التوصيات للحكومة، حسبما أفاد حساب المجلس عبر منصة إكس (تويتر سابقًا).

وقال أحمد الصفدي، بحسب مقطع فيديو نشرته قناة "المملكة" لجلسة البرلمان، الاثنين: "أدعو باسمكم اللجنة القانونية إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع (الكيان الغاصب)، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها من أجل تقديمها للحكومة، لتكون مرهونة بوقف العدوان على غزة".

وأضاف الصفدي: "أضع هذا المقترح بين يدي من يرغب من الزملاء لتقديمه من المجلس من أجل التصويت عليه، حيث لا يتيح النظام الداخلي لرئيس المجلس تقديم المقترحات".

وأكد رئيس مجلس النواب الأردني خلال جلسة المجلس: "أدعو اللجنة القانونية إلى وضع إطار عبر القنوات الرسمية، أمام محكمة الجنايات الدولية للتحقيق والمحاسبة على ما تم ارتكابه من جرائم حرب وإبادة في غزة، وتعميم هذا الخطوة على البرلمانات العربية والإسلامية".

وأضاف أحمد الصفدي: "البعض يمارس التنظير على المقاومة فيما تقوم به من خطوات، ونقول لهم: (لا علاقة لكم فيما تقرره المقاومة، الزموا الصمت، فهم أصحاب الأرض والقضية، وأنتم أصحاب الخذلان، ولا يجوز للقاعد أن يُفتي للمقاوم)".

وأشار الصفدي إلى أن "جهود العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني أسهمت في تغيير الرأي العام العالمي، بعد أن كان منساقاً وراء رواية (الكيان الكاذبة)"، حسب قوله.