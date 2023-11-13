لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- رد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على ادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع شبكة CNN، الأحد.

وقال نتنياهو إن غوتيريش ألقى باللوم على إسرائيل وعليه بدلا من مطالبة حماس بالامتثال للقانون الدولي. لكن غوتيريش أصر في وقت لاحق الأحد على أنه يدين حماس "منذ البداية".

وتابع غوتيريش: "لكن هناك مبدأ أساسي بالنسبة لي، وهو أن حماس ليست الشعب الفلسطيني. ويجب أن تكون قادرًا على التمييز بين حماس والشعب الفلسطيني. وبالتالي لا يمكنك استخدام الأشياء المروعة التي فعلتها حماس كسبب لعقاب جماعي للشعب الفلسطيني".

ومضى غوتيريش، قائلا إن هناك مظالم فلسطينية "تتعلق بـ 56 عامًا من الاحتلال"، رغم أن "أيًا من هذه المظالم لا تبرر الهجوم الهمجي لحماس".

وفي معرض حديثه عن الدور المحتمل للأمم المتحدة في الوساطة بمجرد انتهاء الحرب، قال غوتيريش إن المجتمع الدولي بحاجة إلى العمل معًا، ويمكن للأمم المتحدة أن "تلعب دورًا" في ذلك.

وقال إنه ستكون هناك حاجة إلى مرحلة انتقالية "مقبولة لإسرائيل من وجهة نظر ضمان أمن إسرائيل"، مضيفا أنه "يجب أن يسمح في الوقت نفسه بالانتقال إلى سلطة فلسطينية فعالة".

وأضاف أن التركيبة الدقيقة لذلك "ليست واضحة في هذه اللحظة".

واعتبر غوتيريش أنه من الضروري "الاستفادة" من الوضع و"البحث أخيرًا في إمكانية التوصل إلى حل الدولتين".

وأضاف: "حل الدولتين هو، في رأيي، المخرج الوحيد".