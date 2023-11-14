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(CNN)-- أرسل ائتلاف مكون من 11 مؤسسة إخبارية رسالة، الاثنين، إلى قادة إسرائيل ومصر، يطلبون فيها من حكومتيهما السماح للصحفيين الدوليين بدخول قطاع غزة لتغطية الحرب المستمرة.

وجاء في الرسالة: "مع دخول الأزمة الحالية أسبوعها السادس، أصبحت الحاجة إلى المزيد من الصحفيين لتوثيق الأحداث على الأرض أكبر من أي وقت مضى - خاصة عندما يتم تبادل الكثير من المعلومات بشكل غير رسمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وقعت الرسالة، الموجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كل من "شبكة CNN، BBC، نيويورك تايمز، واشنطن بوست، لوس أنجلوس تايمز، وكالة أسوشيتد برس، وكالة الأنباء الفرنسية، سي بي اس نيوز، ايه بي سي نيوز، آي تي ​​في نيوز، سكاي نيوز".

وأشارت المؤسسات الإخبارية في الرسالة إلى أنه "في حين تمكنا من رؤية الصور وقراءة الروايات من داخل غزة، فإن التقارير الوحيدة الموثوقة جاءت من عدد صغير من الصحفيين الشجعان بشكل لا يصدق الذين يعملون على توثيق الأحداث هناك".

وجاء في الرسالة: "نحن نتفهم المخاطر التي ينطوي عليها إعداد التقارير على الأرض في وقت الصراع، لكننا نعلم أيضًا أن المعلومات الواقعية والمحايدة ضرورية لتمكين العالم من فهم هذه الأزمة. باعتبارنا مؤسسات إخبارية محترفة تتمتع بعقود من الخبرة، لدينا البنية التحتية الأمنية والتخطيطية اللازمة لإدارة تلك المخاطر".

شكل عدم الوصول المباشر إلى قطاع غزة تحديات كبيرة للمؤسسات الإخبارية التي تحاول تقديم تقارير عن الحملة الإسرائيلية ضد حماس.

منذ بداية الحرب، غطت وكالات الأنباء الغربية الحرب من إسرائيل إلى حد كبير، ولم يكن لديها أي قدرة تقريبًا على إدخال أفراد إلى قطاع غزة بشكل مستقل. وبدلاً من ذلك، اعتمدت غرف الأخبار إلى حد كبير على المستقلين والمنتجين للحصول على الأخبار من المنطقة التي مزقتها الحرب.

في الأسابيع القليلة الماضية، مُنح بعض الصحفيين، بما في ذلك صحفيو شبكة CNN، القدرة على مرافقة القوات الإسرائيلية أثناء قيامهم بمهام داخل الأراضي الفلسطينية. لكن كان على هؤلاء الصحفيين الموافقة على شروط مختلفة، بما في ذلك البقاء مع الجيش الإسرائيلي خلال فترة وجودهم القصيرة داخل غزة.